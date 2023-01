Anmeldephase für Schulen und Berufskollegs im Kreis Herford startet

Der Anmeldezeitraum an den Berufskollegs, Gesamtschulen und Gymnasien im Kreis Herford für das Schuljahr 2023/24 beginnt am kommenden Samstag, 21. Januar, und endet am Samstag, 11. Februar. Jugendliche können sich unter der Adresse www.schueleranmeldung.de anmelden.

Ein Anmelde- und Beratungstag findet am 21. Januar an allen Schulen statt.

Die Zugangsdaten erhalten sie von ihrer jetzigen Schule. Jugendliche, die derzeit keine Schule im Kreis Herford besuchen, können sich unter der genannten Adresse selbst registrieren. Nach der Anmeldung über „Schüler Online“ müssen die Schüler alle erforderlichen Unterlagen (zum Beispiel Lebenslauf, Passfoto, Kopie des letzten Zeugnisses, Ausdruck des Online-Anmeldebogens mit Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten) bis spätestens zum 11. Februar bei der jeweiligen Schule eingereicht haben.

Erst dann ist die Anmeldung vollständig erfolgt. Die fünf öffentlichen und zwei privaten Berufskollegs im Kreis Herford veranstalten am Samstag, 21. Januar, einen gemeinsamen Anmelde- und Beratungstag. Jugendliche und deren Eltern haben an diesem Tag die Möglichkeit, sich an den Berufskollegs über das Angebot zu informieren oder auch die Anmeldung direkt vor Ort vorzunehmen. Wichtig: Da nur die Schüler ihr individuelles Passwort einsehen können, ist es wichtig, dass sie am Samstag das Passwort sowie ihre private E-Mail-Adresse für das Log-in mitbringen.

Weitere Infos sind auf den Internetseiten der Berufskollegs zu finden. Jugendliche, die eine betriebliche Ausbildung beginnen, werden durch den Ausbildungsbetrieb bei der Berufsschule angemeldet. Infos zur Anmeldung gibt es unter Telefon 05221/1314 99.