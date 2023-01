Automatensprenger gesteht Tat in Bruchmühlen

Bruchmühlen

Ein Trio fährt in einem Audi RS6 vor, jagt einen Geldautomaten mit Sprengstoff in die Luft, schnappt sich das Bargeld und flieht. Diese Tat ereignete sich im Februar 2022 in Bruchmühlen. Die Täter können entkommen, allerdings bleiben sie nicht unbekannt. Nun musste sich ein Verdächtiger vor dem Landgericht Osnabrück verantworten.