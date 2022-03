Bad Oeynhauser flüchtet von der Unfallstelle

Ein 26-jähriger Bad Oeynhauser soll am Mittwochabend auf der Oberbauerschafter Straße in Rödinghausen einen Unfall mit seinem Mercedes verursacht haben und sich anschließend aus dem Staub gemacht haben. Doch die Polizei kam ihm schnell auf die Spur.

Ein an der Unfallstelle vorbeifahrender Autofahrer bemerkte nahc Angaben der Polizei am Mittwochabend das stark beschädigte Fahrzeug im Graben der Oberbauerschafter Straße.

Nach Ansprache des vermeintlichen Fahrzeugführers durch den Zeugen, habe dieser eine angebotene Hilfe abgelehnt und habe sich vom Unfallort durch ein hinzukommendes Fahrzeug abholen, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Nach Ermittlungen durch hinzugerufene Polizeibeamte an der Unfallstelle, war der bis dahin unbekannte Fahrzeugführer gegen 21 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes die Oberbauerschafter Straße in Richtung Rödinghausen gefahren. Aus ungeklärter Ursache sei der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe ein Verkehrszeichen überfahren sei dann mit einem Baum zusammengestoßen. Von dort sei das Fahrzeug weiter in den rechtsseitigen Graben geschleudert. Anschließen habe sich der Fahrer entfernt.

Deutliche Alkoholisierung

Der Mercedes wurde vorläufig sichergestellt. Ermittlungen an der Halteranschrift führten anschließend zu einem 26-Jährigen aus Bad Oeynhausen, der den Mercedes zur Unfallzeit geführt haben soll. Er konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Überprüfung ergab nach Angaben der Polizei eine deutliche Alkoholisierung, so dass dem 26-Jährigen Blutproben auf der Polizeiwache in Bad Oeynhausen entnommen wurden.

Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt und das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis auf Weiteres untersagt. Der Sachschaden wird mit etwa 45.000 Euro angegeben.