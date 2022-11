Bald gibt's wieder Geld vom Automaten

Die Kunden müssen sich noch etwas gedulden: Nach den Sprengstoffattacken auf die beiden Sparkassen-Filialen in Bruchmühlen in diesem Jahr bleiben die Filialen noch einige Monate geschlossen. Allerdings: Sowohl die Herforder Sparkasse als auch die Kreissparkasse Melle werden an ihren Standorten wieder Geldautomaten aufstellen.

In der Sparkasse Bruchmühlen an der Bruchstraße war in der Nacht auf den 12. Mai 2022 der Geldautomat gesprengt worden. Ende Juni kommenden Jahres soll der Standort wieder aufmachen. Geldautomaten und Co. werden allerdings in einem SB-Container untergebracht

Wie mehrfach berichtet, hatten „Panzerknacker“ zunächst in der Nacht auf den 28. Februar die Sparkasse im niedersächsischen Teil des Ortes an der Meller Straße ins Visier genommen und den dortigen Geldautomaten in die Luft gejagt. Nur wenige Monate später, in den frühen Morgenstunden des 12. Mai, erwischte es dann die Filiale auf Rödinghauser Gebiet an der Bruchstraße – und zwar zum zweiten Mal in nicht einmal zwölf Monaten.