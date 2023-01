Barock trifft auf Jazz

Das Rödinghauser Kulturfrühstück startet ins neue Jahr: Bei der ersten Veranstaltung in 2023 lässt Andreas Düker die Musik mehrerer Jahrhunderte auf der Erzlaute erklingen. Andreas Düker tritt am Sonntag, 15. Januar, in der Aula der Grundschule am Wiehen, An der Stertwelle 32 in Rödinghausen, auf. Beginn ist um 11 Uhr.

MEHR ZUM THEMA Konzerte, Lesungen, Theaterstücke Rödinghausen bietet vielfältiges Kulturprogramm

Zum ersten Mal spielt der Künstler in der Wiehengemeinde. Eigentlich war das Konzert für 2021 vorgesehen, doch musste pandemiebedingt verschoben werden. Nun ist es endlich soweit: Unter dem Titel „Von Dowland bis Bach (and beyond)“ oder „Barock meets Jazz & Ragtime“ gibt es für die Zuhörerinnen und Zuhörer Lautenmusik des 17. und 18. Jahrhunderts, aber auch moderne Stücke zu hören. Dükers besonderes Instrument, die Erzlaute, ist eine Basslaute, die im 16. Jahrhundert in Italien entwickelt wurde und vor allem bis Ende des 18. Jahrhunderts in Gebrauch war. Andreas Düker lässt bei seinen Konzerten „die Sprache der Götter“, wie man die Musik der Laute damals nannte, wieder auferstehen. Karten gibt es für 8 Euro (4 Euro ermäßigt) an der Tageskasse.