Bekommt die Hansastraße einen Bürgerradweg?

300 Meter auf Rödinghauser, 1,2 Kilometer auf Preußisch Oldendorfer Seite: erste Planung läuft an

An der Hansastraße im Bereich Neue Mühle in Rödinghausen soll möglicherweise ein Bürgerradweg entstehen. Auch die Stadt Preußisch Oldendorf prüft diese Möglichkeit.

Bereits 2005 engagierte sich die Gemeinde dafür, dass dieses Projekt in eine Prioritätenliste bei Straßen NRW aufgenommen wird. Es zeichnet sich aber ab, dass dieses Vorhaben deutlich zu weit hinten rangiert und wohl in absehbarer Zeit nicht weit genug nach vorne rücken dürfte - also nicht umgesetzt wird.