Betrüger verschicken Briefe - Ziel sind Senioren

Die Polizei in Melle warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Angesprochen werden Senioren, die Hilfe bei der Beantragung sämtlicher Pflegeleistungen erhalten sollen.

Wer einen Brief von "Pflegeservice Smart" in seinem Briefkasten findet, sollte aufpassen: Dahinter steckt ein Betrugsversuch.

Die Polizei in der Nachbarstadt Melle macht auf eine neue Betrugsmasche aufmerksam, die sich an Senioren richtet. Wie die Polizei mitteilt, hätten einige ältere Personen einen Brief vom „Pflegeservice Smart“ der United Swiss Marketing AG erhalten.

Den Empfängern wird in dem Brief suggeriert, dass sie Unterstützung bei der Beantragung sämtlicher Pflegeleistungen bekämen – vorab müssten sie aber eine Servicegebühr überweisen. Anschließend würden sie die Beträge von der Pflege- beziehungsweise Krankenkasse ausgezahlt bekommen, heißt es in dem Schreiben.

Mit Blick auf derartige Betrugsmaschen fordert die Polizei in Melle die Bevölkerung dazu auf, ihre Mitmenschen zu sensibilisieren und über die neue Masche aufzuklären. Wer dennoch Geschädigter eines Betruges geworden ist, soll sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden und dort Anzeige erstatten, so die Polizeibehörde.