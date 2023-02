Es blitzt an der Hansastraße in Rödinghausen

Ab jetzt heißt es: Aufpassen an der Hansastraße in Rödinghausen. In Höhe von Bieren ist der neue Blitzer installiert und bereits scharf gestellt.

Der Starenkasten steht im Kreuzungsbereich der L557 – also der Hansastraße mit der Bahnhofstraße (K23) und der Donoer Straße, etwa gegenüber dem Grundstück „Hansastraße 79“ in der Tempo-70-Zone. Und Achtung: Die Anlage löst sowohl in Richtung Bünde als auch in Richtung Lübbecke aus.