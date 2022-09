Bruchmühlen feiert seinen 700. Geburtstag

Bruchmühlen

Mit dem Gut Brocmole fing einst alles an. 1322 erstmals urkundlich erwähnt, wurde die ehemalige Wasserburg schließlich zur Namensgeberin Bruchmühlens, das es sowohl auf niedersächsischer Seite in Melle als auch auf nordrhein-westfälischer Seite in Rödinghausen gibt.

Von Sonja Töbing