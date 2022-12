Bücherei Rödinghausen ist ein stillfreundlicher Ort

Wohin zum Stillen in der Öffentlichkeit? Eine Frage, die bei stillenden Müttern aufkommt. Die Rödinghauser Biblio-/ Mediathek ist nun von der „pro familia“- Beratungsstelle als stillfreundlicher Ort zertifiziert worden. Für Besucherinnen und Besucher wird das mit einem entsprechenden Aufkleber erkennbar gemacht.

Zusätzliches familiengerechtes Angebot in der Biblio- und Mediathek

Die Rödinghauser Biblio-/ Mediathek erfüllt die geforderten Voraussetzungen, um als stillfreundliche Ort ausgezeichnet zu werden. Stillende Mütter können sich in gemütlicher Atmosphäre auf bequemen Sofas niederlassen, und in der Kinderlounge beispielsweise mit Geschwisterkindern oder mit anderen Müttern kommunizieren. Wickelmöglichkeiten sind in der frei zugänglichen und barrierefreien Toilette schnell erreicht. Getränke wie Wasser oder Tees sind ebenfalls vorhanden.