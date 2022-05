CVJM veranstaltet wieder Boule-Turnier in Rödinghausen

Am 21. Mai rollen die Kugeln in Rödinghausen

Rödinghausen

Was haben die „Nebenboulerinnen“, die „Väter außer Kontrolle“ und die „Dollen Dullen“ gemeinsam? Sie treten am 21. Mai mit weiteren Mannschaften auf dem Sportplatz Bruchmühlen gegeneinander an, um sich den Pokal des 11. Ballerina-Boule-Turniers zu sichern.

Von Kim Schmalz