„Das Ganze hat ein Geschmäckle“

Seit Jahren stehen das Feuerwehrhaus Kilver und eine direkt angrenzende Fahrzeughalle, die vom DRK Rödinghausen genutzt wurde, leer. Das Areal befindet sich im Besitz der Gemeinde Rödinghausen. Nun sind Teile des Grundstücks und die Halle verkauft worden. Bei der CDU stößt die Vorgehensweise auf Kritik. Das Ganze habe ein Geschmäckle, so die Christdemokraten.

Grundstücksangelegenheiten, die die Gemeinde berühren, werden generell im nichtöffentlichen Teil von Ausschuss- und Ratssitzungen behandelt. So auch in diesem Fall. Hier war der Ausschuss für Liegenschaften dafür zuständig. Über Details, die hier besprochen wurden, will die CDU sich nicht äußern. Allerdings sei vonseiten der SPD erklärt worden, dass man bereits im Vorfeld intensiv über dieses Thema diskutiert habe. Aber nicht mit der CDU, ist aus Reihen der Christdemokraten zu hören. Man sei vielmehr vor vollendete Tatsachen gestellt worden. „Wir wollten, dass darüber noch im Rat beraten wird“, sagt Ausschussmitglied Thomas Heisel.