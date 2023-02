Das neue Gesicht der Johannesgemeinde in Rödinghausen

Eigentlich befindet sich Bernd Reitmayer schon auf der Zielgeraden zum Ruhestand. Doch trotzdem ließ er sich im vergangenen Jahr nicht lange bitten, als es um die Neubesetzung der seit Sommer 2022 vakanten Pfarrstelle in der Schwenningdorfer Johannesgemeinde ging.

Mitte Januar ist Bernd Reitmayer offiziell als neuer Pfarrer der Johannesgemeinde Schwenningdorf in sein Amt eingeführt worden.

Der 64-Jährige, der damit in die Fußstapfen von Johannes Heicke tritt, kennt die Gegebenheiten vor Ort schon dank seiner zahlreichen Vertretungen. Und auch der offizielle Empfang am 22. Januar während des Einführungsgottesdienstes habe ihn noch einmal in seiner Entscheidung bestärkt.