Drei starke Bäume in Rödinghausen

Starke Bäume gibt es etliche in Deutschland – und gleich drei von ihnen stehen in der Gemeinde Rödinghausen. Wer mehr über sie wissen möchte, erfährt nicht nur ihre Geschichte, sondern auch zahlreiche Details in einem neuen Buch von Christoph Michels.

Unter dem Titel „Starke Bäume in Nordrhein-Westfalen“ beschreibt der Forstingenieur 267 Bäume in Nordrhein-Westfalen. Elf Jahre hat Michels die Bäume regelmäßig zu allen Jahreszeiten besucht, sie vermessen, fotografiert und ihre Geschichten aufgeschrieben. In Rödinghausen sind es Höpkers Eiche, die Kirchlende in Bieren und die Sommerlinde am Haus Kilver.