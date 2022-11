E-Sportler aus OWL landet auf WM-Treppchen

Toller Erfolg für E-Sportler Luca Lodder (16): Mit seinen Kumpels vom Valtra-Team hat der Teenager aus Rödinghausen bei der „Landwirtschaftssimulator“-WM den dritten Platz belegt. „Ich freue mich riesig, mit so einem tollen Ergebnis hätte ich nicht gerechnet“, sagt der Schüler.

Landwirtschaftssimulator: Luca Lodder (16) und seine Mitspieler erzocken sich bei Weltmeisterschaft in Erlangen den dritten Platz

In Studio von Spieleentwickler Giants Software in Erlangen hatte die Mannschaft des 16-Jährigen gegen sieben andere Teams um den Weltmeister-Titel in dem rund um den Globus als „Farming Simulator“ vertriebenen Computerspiel gezockt.