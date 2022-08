Ein Rettungswagen für Rödinghausen

Ab dem 1. September wird es nun auch inRödinghausen einen Rettungswagen geben. Dieser ist eine Übergangslösung für die geplante neue Rettungswache im Ortsteil Bieren. Deren Bedarf wurde im Zuge des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes gutachterlich ermittelt. Der Rettungswagen des Kreises Herford wird am Jugendgästehaus montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr in den Dienst gestellt.

Bau einer eigener Wache in Bieren dauert noch - Kreis präsentiert kurzfristige Lösung

Ab September wird ein Rettungswagen am Jugendgästehaus in Rödinghausen stationiert.

Anlass für den nun in der Wiehengemeinde stationierten Rettungswagen ist der neue Rettungsdienstbedarfsplan. Ein solcher Rettungsdienstbedarfsplan wird alle fünf Jahre neu erstellt oder neu geprüft und basiert auf einem Gutachten, welches von einem externen Gutachter erstellt wird.

Aus dem Gutachten geht unter anderem hervor, wie viele Rettungsmittel (Rettungswagen, Krankentransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge) im Kreis Herford an welchen Standorten vorgehalten müssen, um die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet sicherzustellen. Der neue Rettungsdienstbedarfsplan wurde am 18. März diesen Jahres vom Kreistag beschlossen.

Versorgung durch Bünde

Die Gemeinde Rödinghausen wird aktuell durch den Rettungsdienst der Stadt Bünde – also über die Feuer- und Rettungswache in Spradow und den Außenstandort Ahle - rettungsdienstlich versorgt.

Im neuen Bedarfsplan ist nun ein zusätzlicher Bedarf einer Rettungswache in Rödinghausen-Bieren ermittelt worden. Vorgesehen sind hier zwei Fahrzeuge über 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche. Diese sollen zukünftig die gesamte Gemeinde Rödinghausen sowie zusätzlich auch die nördlichen Stadtteile der Stadt Bünde sowie den Ortsteil Klosterbauerschaft der Gemeinde Kirchlengern versorgen.

„Für die Bürger aus Rödinghausen sowie der genannten Stadt- und Ortsteile bedeutet dies eine schnellere rettungsdienstliche Versorgung. Gleichzeitig wird die Rettungswache Bünde entlastet, denn die Einsatzzahlen sind hier – wie im gesamten Kreisgebiet – in den letzten Jahren angestiegen. Die geplante Rettungswache in Rödinghausen soll vom Kreis Herford betrieben werden. Aktuell betreibt der Kreis Herford die Rettungswachen in Spenge und Vlotho“, heißt es dazu aus dem Kreishaus.

Kurzfristige Lösung

Da der Bau einer Rettungswache aufgrund der Suchen nach einem passenden Grundstück, Ausschreibungsfristen und aktuellen Lieferschwierigkeiten nicht kurzfristig durchgeführt werden könne, sei durch den Kreis Herford mit dem am kreiseigenen Jugendgästehaus stationierten Rettungswagen eine kurzfristige Lösung geschaffen worden. Diese solle schnellstmöglich die Versorgungslage in Rödinghausen verbessern und zudem die übrigen Rettungswachen im Kreisgebiet entlasten. Das Personal wird durch die Rettungswachen Spenge und Vlotho sowie bereits durchgeführte und weitere geplante Neueinstellungen gestellt. Mehr Fahrzeuge seien ad-hoc noch nicht umsetzbar, da im Bereich der Notfallsanitäter ein spürbarer Fachkräftemangel bestehe und auch neue Fahrzeuge eineaktuellen Ausbau- und Lieferzeit von mindestens zwei Jahren hätten.

Landrat Jürgen Müller betont: „Der Kreis Herford trägt die Gesamtverantwortung der rettungsdienstlichen Versorgung im Kreisgebiet. Wir können und wir wollen daher nicht monatelang warten, bis die geplante Rettungswache in Rödinghausen-Bieren gebaut ist. Daher haben wir eine kurzfristige Lösung für die Gemeinde Rödinghausen gesucht. Mit dem Rettungswagen am Jugendgästehaus haben wir eine gute Übergangslösung gefunden. Wir beginnen nun mit einer entsprechenden Testphase und sind uns sicher, dass wir damit schnellstmöglich einen positiven Effekt erzielen“.

Bürgermeister ist efreut

Und auch Rödinghausen Bürgermeister Siegfried Lux erklärt: „Dass ein Bedarf an Rettungsmitteln bei uns in Rödinghausen besteht, steht außer Frage. Und das ist keine Sache, die warten kann. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir jetzt eine ad-hoc-Lösung parat haben. Bezüglich der weiteren Planungen eines festen Standortes der neuen Rettungswache sind wir mit dem Kreis Herford bereits im Austausch.“

Mit Fertigstellung der neuen Rettungswache sollen langfristig, wie im Bedarfsplan vorgesehen, zwei 24 Stunden besetzte Fahrzeuge in Rödinghausen vorgehalten werden.

Für die geplante Rettungswache Rödinghausen und die Wachen Spenge und Vlotho hat der Kreis Herford aktuell Stellenausschreibungen für Notfallsanitäter und Rettungssanitäter. Mehr Infos dazu unter www.kreis-herford.de/karriere