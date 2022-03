Einbruchspuren an drei Firmengebäuden entdeckt

Drei Firmen am Daimlerring in Rödinghausen sind Opfer von Einbrechern geworden. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Polizei ermittelt in Rödinghausen

Wie die Polizei mitteilt, meldeten sich die Inhaber der Firmen am Montagmorgen, 14. März, bei der Polizei, nachdem sie Einbruchspuren in ihren Gebäuden bemerkt hatten.

Eine 41-Jährige stellte um etwa 6.30 Uhr fest, dass Einbrecher ein Fenster ihres Bürogebäudes beschädigt hatten und so in das Gebäude gelangt waren. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Räume auf der Suche nach Beute.

Zwei ähnlich gelagerte Einbrüche stellten die Inhaber zweier weiterer Firmen im direkten Umfeld etwa zur selben Uhrzeit fest: Auch dort gingen die Unbekannten zunächst die Fenster an und öffneten Schränke und Schubladen.

Wie viel Diebesgut die Täter an sich nahmen, wird gegenwärtig noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die am Wochenende oder in der Nacht auf Montag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.