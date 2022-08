„Einmal Kilver Markt ist Pflicht“

Flohmarkt, Handwerkermeile und buntes Festprogramm ziehen viele Besucher an

Rödinghausen

Am Wochenende war es wieder so weit: Nach langer Corona-Pause ging auch der Kilver Markt wieder an den Start. Zahlreiche Menschen tummelten sich von Freitag bis Sonntag auf dem Fest, um auf dem Flohmarkt nach Schnäppchen Ausschau zu halten, Handgemachtes zu erwerben oder einfach nur das bunte Programm zu genießen.

Von Dana Thoeren