Erneut knallt es in Bruchmühlen

Unbekannte jagen Zigarettenautomaten in die Luft - Polizei fahndet nach Tätern

Rödinghausen/Bruchmühlen

Und schon wieder hat's in Bruchmühlen mitten in der Nacht geknallt. Den Grund dafür konnte die Polizei dieses Mal recht schnell ausmachen: Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten in die Luft gejagt und geplündert.

Von Daniel Salmon