Erasmus-Projekt endet mit Grundschulkooperation

„Zweieinhalb Jahre standen wir hier unter Strom: Schüler unserer Schule, aus Istanbul und Córdoba. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen“, so das Fazit von Inga Stratmann. Konkret nahm die Rödinghauser Gesamtschule am Projekt „Heads up! Young Technolingua Emphatic Minds“ teil, das im Rahmen des von der Europäischen Union stattfindenden Programms Erasmus+ initiiert werden konnte. Großzügige finanzielle Mittel standen den drei Schulen zur Verfügung, um neben dem interkulturellen Austausch gemeinsam auch an der Zukunft des Lernens zu arbeiten.

