Exhibitionist erschreckt 25-Jährige

In Melle musste eine Fußgängerin am Mittwoch, 12. April, mit ansehen, wie ein Unbekannter vor ihren Augen mit entblößtem Unterleib an seinem Glied manipulierte. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können.

Gegen 11.20 Uhr war die Spaziergängerin mit ihrem Vierbeiner auf der Albert-Schweitzer-Straße in Richtung eines Feldweges zur Straße Am Wellenbad unterwegs, als sie plötzlich einen Unbekannten mit entblößtem Unterleib im Gebüsch sah. Die 25-Jährige ging schnellen Schrittes weiter und erstattete Anzeige bei der örtlichen Polizei. Der Täter war mit einem schwarzen Herrenrad unterwegs und entfernte sich schließlich in Richtung der Straße Am Wellenbad. Er war etwa 60 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Der Exhibitionist hatte graublonde Haare und trug eine schwarze Joggingjacke und Jogginghose. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei in Melle unter Telefon 05422/920600 entgegen.