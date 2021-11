Feuerwehr befreit Fahrer aus Autowrack

Zusammenstoß in Bruchmühlen mit drei Schwerverletzten

Rödinghausen

Kollision am Sonntagnachmittag: Gegen 15.35 Uhr ist an der Kreuzung Bruchstraße/Horstfelder Straße in Bruchmühlen ein Toyota Yaris mit einem Skoda Yeti zusammengestoßen. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt.