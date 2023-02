Automatensprenger gefasst: Täter setzten auf Flucht Laserpointer ein

Drei Kriminelle haben in der Nacht auf Mittwoch in Melle (Landkreis Osnabrück) einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Nach einer spektakulären Verfolgungsfahrt konnte die Polizei im Emsland den Flucht-Audi stoppen, zwei Verdächtige (18 und 20) verhaften, später auch den Dritten. Zwei Streifenwagen wurden beidem Einsatz demoliert, drei Beamte verletzt.

Nach Sprengstoff-Attacke auf Volksbank-Filiale in Melle

Symbolbild. Mit einem Laserpointer sollen die Kriminellen versucht haben, die Polizisten in den Streifenwagen zu blenden.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim hatten die Täter in Rödinghausens Nachbarkommune, unweit der Landesgrenze NRW/Niedersachsen gegen 2.40 Uhr zugeschlagen. Ihr Ziel: Ein Geldautomat der Volksbank an der Gesmolder Straße. Anwohner der SB-Filiale wurden durch die gewaltige Detonation aufgeschreckt, wählten den Notruf. Streifenwagen jagten zum Tatort. Doch die Kriminellen rasten in ihrem hochmotorisierten Audi RS3 davon. Ob sie bei der Sprengung überhaupt Beute machen konnten, war zunächst unklar.

Durch rasch eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte den Fluchtwagen auf der A1 in der Nähe der Anschlussstelle Neuenkirchen/Vörden aufspüren. Mit hoher Geschwindigkeit fuhren die Kriminellen zunächst über die B214 in Richtung Bersenbrück. Dabei sollen die Verdächtigen sogar versucht haben, die Polizisten in dem sie verfolgenden Streifenwagen mit Laserpointern zu blenden.

Nagelband stoppt Flucht-Audi

Gegen 3.35 Uhr – keine Stunde nach der Sprengung – raste der Audi über ein Nagelband, das Beamte auf der Fahrbahn der B402 im Bereich der Ortschaft Wettrup (Landkreis Emsland) ausgelegt hatten. Die Reifen platzten.

„Die drei Insassen flüchteten aus dem Fahrzeug, während dieses weiter über die Straße in einen Graben rollte und dort mit laufendem Motor liegen blieb. Zwei Täter konnten nach einer kurzen Verfolgung festgenommen werden“, schildert ein Polizeisprecher. Bei den Verhafteten handelt es sich um zwei junge Niederländer. Bei der Verfolgung des Duos erlitt ein Beamter leichte Verletzungen. Ein Streifenwagen verunglückte im Zuge der Verfolgung des Fluchtautos. Der Polizist am Steuer wurde leicht verletzt, seine Kollegin auf dem Beifahrersitz schwer. Ein weiteres Einsatzfahrzeug wurde ebenfalls beschädigt.

Der dritte Automatensprenger konnte zunächst flüchten. Die Polizei fahndete mit Drohnen, einem Polizeihubschrauber und Mantrailer-Hunden nach ihm. Und am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, hatten die Polizisten Erfolg. Der 23-jährige Niederländer war den Einsatzkräften aufgefallen, als er alleine auf einem Feld in Wettrup unterwegs war und zunächst erneut die Flucht ergriff. Nach kurzer Verfolgung konnte er dann widerstandslos festgenommen werden.

Mehrere Taten in Bruchmühlen

Michael Maßmann, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, betonte: „Die erneuten Festnahmen von Geldautomatensprengern im Emsland, unmittelbar nach ihren Taten, sind ein Beleg für unsere erfolgreichen Fahndungsmaßnahmen. Bereits Anfang Januar konnten Tatverdächtige nach einer Geldautomatensprengung in Lüneburg in unserem Bereich festgenommen werden. Jede Tat, die wir vereiteln, bringt uns auch bei den Ermittlungen einen Schritt weiter. Unser Ziel ist es, den Tätern ein für allemal das Handwerk zu legen.“

Vor nicht einmal zwei Wochen hatte das Landgericht Osnabrück einen Niederländer für viereinhalb ins Gefängnis geschickt. Der 25-Jährige hatte eingeräumt, an der Sprengung des Sparkassen-Geldautomaten im Meller Teil von Bruchmühlen im Februar 2022 und einer weiteren Tat in Hessen beteiligt gewesen zu sein. Die Bruchmühlener Filiale der Sparkasse Herford auf Rödinghauser Gebiet war bereits zwei Mal das Ziel von Automatensprengern.