Gelbe Tonnen werden verteilt

Nutzung in Rödinghausen ab sofort möglich – Gelbe Säcke können dazu gestellt werden

Rödinghausen

Bei stürmischen Wetter herumfligenende Gelbe Säcke gehören in Rödinghausen schon bald der Vergangenheit an: Seit Anfang dieser Woche werden im Gemeindegebiet die Gelben Tonnen verteilt, die den Gelben Sack ersetzen werden. Für eine Übergangszeit können Tonnen und Säcke parallel an die Straße gestellt werden.