Sparkasse Bruchmühlen: Erneut Geldautomat gesprengt

Rödinghausen

Bereits das zweite Mal ist der Geldautomat der Sparkasse Bruchmühlen an der Bruchstraße gesprengt worden. Anwohner wurden durch mehrere laute Knallgeräusche und ein wegrasendes Auto geweckt. Sie informnierten die Polizei. Am Gebäude entstand erheblicher Schaden. Auch der benachbarte Rossmann-Markt blieb am Morgen geschlossen.

Von Kathrin Weege