Täter nach Automaten-Sprengung in Bruchmühlen auf der Flucht

Melle/Rödinghausen

Jetzt hat es auch die zweite Sparkassenfiliale im kleinen Bruchmühlen erwischt: Unbekannte haben in der Nacht auf Montag den Geldautomaten des Finanzinstituts an der Meller Straße gesprengt. Eine ähnliche Tat ereignete sich in derselben Nacht in Paderborn-Sennelager.

Von Daniel Salmon