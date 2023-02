Gemeinde informiert zum Regionalplan OWL

Rödinghausen

Die Bezirksregierung Detmold stellt den Regionalplan OWL neu auf. Darüber gibt es in Rödinghausen die eine oder andere Diskussion. „Es ist uns wichtig, über den aktuellen Stand und das Verfahren zu informieren“, sagt Bürgermeister Siegfried Lux. Infos zum Stand des Verfahren gibt es in der Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses am Donnerstag.