Gemeinde Rödinghausen warnt vor Waldbrand-Gefahr

Die Gemeinde Rödinghausen appelliert an ihre Bürger, im Wald kein Feuer zu machen und keine Zigaretten-Kippen unachtsam wegzuwerfen.

Einwohner und Besucher sollen daher dringend das Rauchverbot in den Wäldern beachten, das von März bis Oktober besteht. Zudem weist die Gemeinde auf das Verbot des Abbrennens von Feuern in und 100 Meter um Wälder herum hin. „Jede achtlos aus einem Auto geworfene Zigarettenkippe kann aktuell eine Katastrophe auslösen“, warnt die Gemeinde Rödinghausen. „Und auch wenn ein Aufenthalt im Wiehengebirge momentan sicherlich sehr angenehm ist, bitten wir doch alle, die sich jetzt in unserem Wald befinden, um große Vorsicht und Umsicht und auch darum, Rettungs- und Zufahrtswege frei zu halten.“