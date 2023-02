Gericht schickt Automatensprenger für viereinhalb Jahre in den Knast

Niederländer (25) hatte auch seine Beteiligung an der Explosion der Sparkasse in Bruchmühlen eingeräumt

Bruchmühlen/Osnabrück

Er war an der Sprengung des Sparkassen-Geldautomaten im Meller Teil von Bruchmühlen und einer weiteren Tat in Hessen beteiligt: Dafür hat ein 25-jähriger Niederländer nun eine lange Haftstrafe kassiert. Das Osnabrücker Landgericht schickt den Panzerknacker für viereinhalb Jahre in den Knast.

Von Daniel Salmon