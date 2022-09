Glasfaserausbau: So geht es in Rödinghausen nun weiter

Es war am Ende knapp, aber es hat gereicht: Auf den sprichwörtlichen letzten Drücker haben sich genug Rödinghauser für den Abschluss eines Vertrags mit der Deutschen Glasfaser entschieden, so dass die Kommune künftig großflächig mit schnellem Internet versorgt wird. Wie es nun mit geplanten Ausbau weitergeht, war jetzt Thema in der jüngsten Ratssitzung der Wiehengemeinde.

Wie berichtet, hatten sich passend zum Stichtag am 9. Juli 33 Prozent der Haushalte für einen Netzanschluss bei der Deutschen Glasfaser entschieden – exakt die Quote, damit das Unternehmen wirtschaftlich ein Glasfasernetz herstellen kann. Im Zuge dessen bedankte sich Bürgermeister Siegfried Lux nun bei allen Akteuren – vor allem den Bürgern – die dies möglich gemacht hatten. Man habe nun gemeinsam einen ersten wichtigen Schritt hin zu einem digitalen und schnellen Rödinghausen gemacht, so das Gemeindeoberhaupt. Lux zeigte sich überzeugt: „Unsere Gemeinde wird nunmehr weiterhin eine sehr gute Rolle im Kreis Herford spielen – und was noch wichtiger ist: Rödinghausen wird zukünftig nicht technologisch abgehängt werden!“