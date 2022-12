Bluttat in Rödinghausen: Mann soll Eltern mit Hammer angegriffen haben

Blutige Hammerattacke auf Eltern: 33-Jähriger in Haft

Nach Gewalttat in Rödinghausen - War es versuchter Totschlag?

Rödinghausen

Es ist eine Szene wie aus einem Hollywood-Thriller, die sich am Mittwochabend in einer kleinen Siedlung in Rödinghausen abspielt: Auf der Straße steht ein halbnackter Mann, sein Gesicht ist blutverschmiert, dann klicken die Handschellen. Kurz zuvor soll der 33-Jährige seine El...

Von Daniel Salmon, Kathrin Weege und Christian Müller