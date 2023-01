Gutes Gebrauchtes aus zweiter Hand

Rödinghausen

Diesmal gab es einen ansehnlichen Geldbetrag schon im voraus: Noch bevor am Samstag, 14. Januar, die Türen an der Gesamtschule Rödinghausen zu der trationellen Second-Hand-Börse „Von Frau zu Frau“ geöffnet wurden, konnte ein Vertreter des Kinderhospiz Löwenherz e.V. einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro entgegennehmen.

Von Peter Schubert