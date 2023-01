Gutes Gebrauchtes günstig erstehen

Second-Hand-Börse für Frauen in Rödinghausen

Rödinghausen

Kleidung, Schuhe, Taschen, Schals, Tücher, Bücher, CDs und Fitness-Artikel – bei der großen Second-Hand-Börse „Von Frau zu Frau“ können Besucherinnen wieder auf Schnäppchenjagd gehen. Am Samstag, 14. Januar, gibt es von 11 bis 14 Uhr in der Aula der Rödinghauser Gesamtschule, An der Stertwelle 34-38, gut Erhaltenes.