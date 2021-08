Hakenkreuze an der BMX-Strecke entdeckt

Rödinghausen (WB)

Hakenkreuze auf Containern und einem Gullydeckel: Passanten haben die Nazi-Symbole am Mittwochabend im Bereich der BMX-Strecke im Kiebitzgrund in Bruchmühlen entdeckt. Umgehend verständigten sie die Gemeinde Rödinghausen und den Staatsschutz in Bielefeld.

Kathrin Weege