Hansastraße: Rasern drohen ab dem 16. Februar teure Fotos

Stationärer Blitzer an Rödinghauser Kreuzung geht in Betrieb – Unfallkommission blickt auf Gefahrenstelle

Rödinghausen/Bünde

Das wird einigen Autofahrern, die gerne flott unterwegs sind, nicht schmecken: Ab der kommenden Woche nimmt der Kreis Herford an der Hansastraße (L557) in Rödinghausen einen neuen stationären Blitzer in Betrieb. Wer sich dann dort nicht an Tempo 70 hält, muss mit einem ziemlich teuren Erinnerungsfoto rechnen.