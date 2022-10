Herbstfest präsentiert gelungene Mischung

Oldtimer-Show, Flohmarkt, Stände von Vereinen und Schaustellern und dann auch noch verkaufsoffener Sonntag - das Herbstfest in Bruchmühlen ist bei den zahlreichen Besuchern gut angekommen.

Die Kleinsten bekamen die meiste Aufmerksamkeit auf der Oldtimer-Ausstellung beim Herbstfest in Bruchmühlen.

Pünktlich mit dem Eröffnungsgottesdienst des Herbstfestes in Bruchmühlen hatten sich die dunklen Wolken verabschiedet. Am vergangenen Sonntag präsentierte sich der noch junge Oktober fast uneingeschränkt von seiner goldenen Seite. Die viele Besucher ließen sich auch nicht durch einen kurzen Regenschauer am späteren Nachmittag von einem Bummel über die Veranstaltungsmeile abhalten.