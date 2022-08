Holzstapel in Brand geraten

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Schwenningdorf

Rödinghausen

In einem Waldstück des Wiehengebirges, das zu Schwenningdorf gehört, hat es in der Nacht zu Samstag gebrannt. Wie Einsatzleiter Andreas Barre berichtete, war im Wehmerhorster Holz, ungefähr 300 Meter von Ende der Bergstraße entfernt, im Wald ein Stapel von frisch geschlagenen Holzstämmen in Brand geraten. „Es handelte sich um ungefähr zwölf Raummeter Holz“, schätzt er.

Von Ruth Matthes