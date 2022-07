In Rödinghausen kann man zu Oldie-Klängen stöbern

Rödinghausen

Über der Kasse schwebt ein weinroter Tretroller, Buddelschiffe in gläsernen Flaschen bahnen sich ihren Weg durch gemalte Wellen, zauberhafte Engel aus Porzellan und Keramik grüßen den Besucher von ihrem hölzernen Regal-Zuhause aus. Oldies aus den 1960er und 1970er Jahren dudeln aus einem unsichtbaren Radio, von Cat Stevens über Peter Sarstedt bis hin zu den Tremeloes. „Ohne WDR 4 läuft hier nichts“, sagt Hilde Balthun und lacht. Gemeinsam mit ihrem Mann Marco Maria Welter betreibt sie das Second-Hand-Geschäft „Die Schatztruhe“ an der Donoer Straße 13 in Bieren. Im September feiert die außergewöhnliche Fundgrube mit Herz ihren 20. Geburtstag.

Von Sonja Töbing