Kirchlengern und Rödinghausen feiern wieder Weihnachtsmarkt

Auch festliche Beleuchtung wird aufgehängt, aber an mancher Stelle etwas gedrosselt

Kirchlengern/Rödinghausen

Gute Nachrichten aus Kirchlengern und Rödinghausen. Nachdem die Weihnachtsmärkte zweimal der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind, sollen sie nun wieder stattfinden. Und auch die festliche Weihnachtsbeleuchtung soll wieder für die richtige Stimmung in der Adventszeit sorgen. Auch wenn Energiesparen angesagt ist – es wird zwar an einigen Stellen etwas kürzer mit dem Licht getreten, aber die Haupteinsparungen wollen die Gemeinden an anderer Stelle machen.

Von Kathrin Weege