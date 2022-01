Kupferrohre von Kirche geklaut

Wie die Polizei mitteilt, war der 84-Jährige, der in der Nähe der Alten Dorfstraße wohnt, gegen 4 Uhr in der Früh von auffälligen Geräuschen aus dem Schlaf gerissen worden. „Er schaltete dann die Außenbeleuchtung an, um nach dem Rechten zu sehen – und bemerkte drei Männer“, schildert Polizeisprecherin Julia Dowe. Das verdächtige Trio befand sich an einem schwarzen Kastenwagen, der am Kirchweg – direkt an dem Gotteshaus im Ortskern der Wiehengemeinde – abgestellt war. Julia Dowe: „Als die Männer den Anwohner bemerkten, legten sie verschiedene Gegenstände in den Kastenwagen und fuhren weg.“ Das Kennzeichen des Transporters habe der Zeuge nicht ablesen können.

