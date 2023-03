Löschzwerge aus Rödinghausen feiern Geburtstag

Die Rödinghauser Kinderfeuerwehr - die Löschzwerge - will in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen feiern.

Sie sind die Kleinsten bei der Rödinghauser Feuerwehr: die Löschzwerge. Hier lernen Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren spielerisch die Feuerwehr kennen. Und eigentlich ist bei den Löschzwergen die Gemeinschaft das Wichtigste. Doch mit der Pandemie war die in Präsenz nicht so leicht herzustellen.

Auch 2022 war das Jahr noch von der Pandemie beeinflusst, wie die Leiterin der Kinderfeuerwehr, Christin Lamsfuß-Mende, nun in einem Jahresrückblick schildert. Die ersten Monate des Jahres wurden beeinflusst durch die Corona-Pandemie.

Coronabedingt mussten die „Kleinsten“ der Feuerwehr bis zum 2. April warten, bis sie endlich in den Dienstbetrieb starten konnten. „Wir standen immer im Kontakt mit unseren Löschzwergen“, blickt Leiterin Christin Lamsfuß-Mende zurück. „Aber als es dann endlich wieder richtig losgehen konnte, waren alle hellauf begeistert.“

Neues Zuhause in der Grundschule Rödinghausen

Einerseits weil es endlich wieder losging, andererseits weil die Löschzwerge in der Alten Grundschule Rödinghausen an der Westerbergstraße eine neue Heimat fanden. 17 Dienste absolvierten sie, zu denen im Schnitt 20 bis 25 Kinder kamen. Dabei bot das Jahr einige Highlights: Dazu zählten der jährliche Dienst mit den Eltern, ein Erlebnistag in Vlotho (ausgerichtet von der Kreiskinder- und Jugendfeuerwehrwartin Natascha Meier und ihrem Team), die Abnahme der Kinderflamme Stufe 1 und der Wissensnachweis der Kinderfeuerwehren.

Hieran nahmen elf Mädchen und Jungen aus Rödinghausen teil und stellten ihr Feuerwehrwissen erfolgreich unter Beweis. „Aber vor allem steht bei uns der Spaß im Vordergrund“, so Christin Lamsfuß-Mende.

5. Geburtstag soll gefeiert werden

Die 27 Mädchen und Jungen der Löschzwerge treffen sich am 1. und 3. Samstag im Monat, um spielerisch in die Welt der Feuerwehr eingeführt zu werden. Brandschutzerziehung steht ebenso auf dem Plan wie Spiel, Sport oder Wasserspiele. So wurden – zur Weihnachtszeit – Anhänger aus ausgemusterten Feuerwehrschläuchen gebastelt.

Die Löschzwerge sind nun auch einheitlich gekleidet. Durch die Unterstützung eines Sponsors konnten beflockte T-Shirts angeschafft werden. Beim „Dienst mit den Eltern“ wurden sie erstmals den Kindern, Eltern und Bürgermeister Siegfried Lux präsentiert.

Auch für dieses Jahr ist ein interessantes Programm geplant: Es wird das fünfjährige Bestehen der Kinderfeuerwehr Rödinghausen gefeiert. Des Weiteren steht der Besuch einer hauptamtlichen Feuerwache auf dem Dienstplan. Außerdem ist wieder geplant, die Kinderflamme der Stufe 1 und Stufe 2 abzunehmen.