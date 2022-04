Rödinghausen

Endlich wieder Live-Wahlkampf, endlich wieder Kandidatenrunden – einen Monat vor der Landtagswahl hatte Thomas Wanske, Initiator des Börsenstammtischs Rödinghausen, am Dienstagabend zu einer Debatte ins Haus des Gastes eingeladen. „Sachlich, direkt, provokant“ sollte der Abend werden, so stand es in der Einladung. Doch so richtig Fahrt wollte die Veranstaltung nicht aufnehmen. Und zum Ende hin kam es zum Eklat.

Von Sonja Töbing.