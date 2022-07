Mathe-Asse der Grundschulen in Rödinghausen geehrt

Zahlenrätsel lösen, Rechenaufgaben meistern und das alles unter Druck und mit viel Tempo: Viele Schüler haben sich am 23. März dieser Herausforderung gestellt – bei der OWL-Speed-Rechenmeisterschaft. Drei Rödinghauser Grundschüler schnitten besonders gut ab.

Eine gewisse Zeit ist die Meisterschaft schon her, aber wenn man mit den Mathe-Genies von heute spricht, ist der Tag des Online-Testes noch sehr präsent. „Es gab 20 Runden und unterschiedliche Aufgaben. Manche Aufgaben waren sehr leicht, andere schon schwierig. Ich habe versucht, alle ganz schnell zu lösen und habe gewonnen“, erzählt Frederik Affenzeller von der Grundschule am Wiehen stolz. Er besucht die 3b und ist OWL-Meister geworden. „Deutschlandweit habe ich auch gewonnen und den 1. Platz gemacht“, fügt der 8-Jährige schnell hinzu.

Auch Noah Schumann (Klasse 4b – Grundschule Bruchmühlen-Ostkilver) und Maximilian Jebauer (Klasse 1a – Grundschule Bruchmühlen-Ostkilver) strengten sich besonders an und gewannen den Mathe-Leistungs-Wettbewerb in ihrer Altersklasse OWL-weit und schafften es auf Platz 2 und 1 im deutschlandweiten Ranking.

„Die Kinder bekommen ein Zeitfenster von 24 Stunden für die Lösung der Aufgaben. 20 Runden, mit je einer Minute Zeit, müssen online gelöst werden“, erklärt Lehrerin Caroline Ronsiek. Die Kinder, die alle Aufgaben am schnellsten und natürlich richtig gelöst haben, gewinnen dann die von der Andreas-Mohn-Stiftung ausgetragenen Rechenmeisterschaften.

„Die Teilnahme am Wettbewerb ist freiwillig. Dass, viele Schüler mitmachen freut mich immer sehr. Sie gewinnen dadurch natürlich an Erfahrung, unter Wettbewerbsdruck zu arbeiten und festigen ihr Wissen in Mathe“, so die Klassen- und Mathematiklehrerin der 4b weiter.

Neben den Klassenlehrern Sebastian Wittstruck (Klasse 3b der Grundschule am Wiehen) und Christian Wenzel (Klasse 1a der Grundschule Bruchmühlen-Ostkilver) beglückwünschte auch Bürgermeister Siegfried Lux die Mathe-Spezialisten und überreichte ihnen als Anerkennung ein Präsent. Er gab den Schülern lobende und wertschätzende Worte mit auf den Weg und ermutigte sie, „am Ball zu bleiben“.

Die offizielle Siegerehrung aller Grundschüler, die an der OWL-Speed-Rechenmeisterschaft teilgenommen haben, fand bereits in Bielefeld statt.