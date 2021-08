Rödinghausen

Fast 40 Jahre lang – seit 1982 – hat er die Adler-Apotheke im Rödinghauser Ortskern betrieben, 2005 kam dann die Neue Apotheke in Bruchmühlen hinzu. Zum 31. August endet in Rödinghausen aber eine Ära: Apotheker Heinz-Peter Wittmann geht mit 73 Jahren in den Ruhestand.

Von Hilko Raske