Müllsammelaktion: Gemeinde sucht Freiwillige

„Frühjahrsputz“ in Rödinghausen am 25. März

Auch in Rödinghausen sollen Straßengräben und Co. demnächst wieder vom Müll befreit werden.

Von vier Standorten aus werden sich Gruppen, Vereine und einzelne Helfer an dem Tag in den einzelnen Ortschaften aufmachen und Müll sammeln: An der alten Grundschule Bieren (Heidkamp 10) und auf dem Parkplatz Haus des Gastes (Pemberville Platz 1) treffen sich die Helferinnen und Helfer jeweils um 9 Uhr. Gestartet wird am Sportplatz in Bruchmühlen (Kilverstraße 119) und am Sportlerheim „An den Fichten“ (Sportplatzweg 11) jeweils um 10 Uhr.

Imbiss als Belohnung

Nach getaner Arbeit werden alle Aktiven zu einem kleinen Mittagsimbiss eingeladen. Um 11 Uhr findet der Abschluss im Norden der Gemeinde an der neuen Grundschule am Wiehen, An der Stertwelle 32, und um 12 Uhr im südlichen Gemeindegebiet am neuen Feuerwehrhaus Kilver, Zur Alten Schmiede 2, statt.

Aus organisatorischen Gründen werden die Interessierten gebeten, sich bis Mittwoch, 8. März, verbindlich unter der Telefon-Nummer: 05746/948-174 bei der Abfallberatung der Gemeindeverwaltung anzumelden.