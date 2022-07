Musikalisch die Natur erkunden

Mit der eher ungewöhnlichen Konzertform einer Wanderung präsentierte sich das „Erste improvisierte Streichorchester“ (E.I.S.) auch in Rödinghausen und Umgebung. Unter dem Motto: „Musikalische Landart und Friedenskonzerte“ durchwandern die Musikerinnen und Musiker in mehren Wochenend-Etappen das nördliche Wiehengebirge.

Mitglieder des „Ersten improvisierten Streichorchesters“ machten am Sonntag Stadion in und an der Bartholomäus-Kirche in Rödinghausen. Das Ensemble nutzte gekonnt die Akustik und den gesamten Innenraum der Kirche als Bühne für Musik und Performances.

Am Sonntag machte das Orchester Station in der St. Bartholomäus-Kirche in Rödinghausen und gab hier im Anschluss an den morgendlichen Gottesdienste ein kleines Konzert. Für die anschließende Wanderung hatten die Musiker die Unterstützung des hiesigen Naturschutzbundes (NABU) bekommen. So fanden sich neben den zwölf Mitgliedern des Orchesters auch ein „mitwanderndes“ Publikum von gut dreißig Teilnehmern ein.