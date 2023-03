Neuer Blitzer in Rödinghausen: 180 teure Fotos in zwei Wochen

Seit knapp zwei Wochen ist die neue Blitzersäule an der Hansastraße (L557) in Rödinghausen scharfgestellt. Und sie hat schon von so einigen Rasern teure Bilder gemacht. Aber es hätten sogar noch mehr sein können.

Anlage an der Hansastraße bislang nur in eine Richtung scharfgestellt

180 Raser hat die Blitzersäule an der Hansastraße in Rödinghausen schon erwischt.

Am 15. Februar war der neue Starenkasten im Kreuzungsbereich der L557 mit der Bahnhofstraße (K23) und der Donoer Straße aufgebaut worden. Ein paar Tage später ging er in Betrieb. Die Anlage kann in beide Fahrtrichtungen – also Bünde und Preußisch Oldendorf – auslösen. In dem Bereich gilt Tempo 70.