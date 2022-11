Neuer Mehrheitseigner sitzt in Berlin

Besitzerwechsel bei Störmer Küchen in Rödinghausen

Rödinghausen

Die Störmer AG, Küchenmöbelhersteller in Rödinghausen, hat einen neuen Mehrheitseigner: die NIU Tech GmbH mit Sitz in Berlin. Das hat das Unternehmen am Dienstag, 22. November, bekannt gegeben.

Von Hilko Raske