Ortshistoriker bekommt Eintrag bei Wikipedia

Mehr als 30 Jahre lang wirkte er als Ortshistoriker in Rödinghausen, verfasste viele Aufsätze und Bücher über die Geschichte der Wiehengemeinde. Nun gibt es über Dr. Rolf Botzet (68) selbst einen Artikel in der freien Internet-Enzyklopädie Wikipedia.

Rolf Botzet war mehr als 30 Jahre als Ortshistoriker in Rödinghausen tätig und brachte zahlreiche Bücher über die Wiehengemeinde heraus. Auch für das „Historische Jahrbuch für den Kreis Herford“ verfasste er Aufsätze.

Der Artikel ist unterteilt in die Abschnitte „Leben“, „Werk/Wirken“ – mit Botzets Stationen in Rödinghausen, Kirchlengern und Bielefeld – und „Werke/Schriften“, die in einer kleineren Auswahl aufgelistet werden. Der Artikel zeichnet nach, wie es 1986 dazu kam, dass Rödinghausen (und später auch Kirchlengern) einen Historiker beschäftigten.