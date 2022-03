Pflegeaufwand soll gering sein

Bestattungskultur im Wandel: Rödinghausen will neues Konzept für Friedhöfe

Rödinghausen

Die Friedhofskultur hat in den vergangenen Jahren einen enormen Wandel erfahren. Waren die Auswirkungen anfangs überwiegend in den Städten zu spüren, macht sich das jetzt auch im ländlichen Raum bemerkbar. Auf diesen Wandel reagiert man nun auch in der Rödinghauser Gemeindeverwaltung.

Von Hilko Raske